عاجل/ إيقاف 5 أشخاص ينقلون المهاجرين غير النظاميين الى صفاقس

تمكنت الفرقة المركزية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص التابعة لإدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني في بن عروس من إيقاف خمسة أشخاص متهمين بالإتجار بالأشخاص ونقل مهاجرين غير نظاميين.

ووفق ما أفادت به الإدارة العامة للحرس الوطني فإن من بين الموقوفين أربعة مطلوبين لوحدات أمنية وهياكل قضائية بتهم مختلفة تتعلق بقضايا حق عام.

وقد تبين أن هؤلاء المشتبه بهم قاموا بنقل مهاجرين أفارقة من دول جنوب الصحراء من ولاية القصرين إلى ولاية صفاقس مقابل مبالغ مالية، بهدف مساعدتهم على اجتياز الحدود البحرية بصفة غير قانونية.

وخلال العملية تم حجز خمس سيارات استُغلت في نقل هؤلاء المهاجرين.

وبأمر من النيابة العمومية، تم الاحتفاظ بالمشتبه بهم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

ودعت الإدارة العامة للحرس الوطني المواطنين للتعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تتعلق بالهجرة غير النظامية أو الإتجار بالأشخاص عبر الرقم 71860135، مؤكدةً على أهمية العمل المشترك لحماية الحدود وضمان سلامة المجتمع.