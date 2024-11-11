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عاجل/ قضية هنشير الشعّال: هذا ما تقرّر في حق رجل الاعمال عبد العزيز المخلوفي

2024/11/11 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا, سياسة

اصدرت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي، اليوم الاثنين 11 نوفمبر 2024، بطاقة إيداع بالسجن ضد رجل الاعمال عبد العزيز المخلوفي وذلك في القضية المتعلقة بالمركب الفلاحي بالشعال، حسبما افادت به اذاعة الديوان.
يذكر أن إيقاف المخلوفي وعدد اخر من المتهمين، جاء على اثر مباشرة الأبحاث في ملف القضية من أجل شبهة غسيل أموال من قبل وفاق باستغلال خصائص النشاط الوظيفي والاجتماعي واستغلال موظف أو شبهه صفته لتحقيق فائدة لنفسه أو لغيره ومخالفة التراتيب المعمول بها والحاق الضرر بالإدارة وشبهة مسك وإستعمال مدلس.

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