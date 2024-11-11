من بينهم امرأتين: تفكيك وفاق لترويج المخدّرات وحجز كمية من “الكوكايين” في صفاقس

افادت الإدارة العامة للحرس الوطني، في بلاغ اليوم الاثنين، بأنّ وحداتها بصفاقس تمكّنت من ضبط 6 أشخاص من بينهم امرأتين وحجز كمية من مخدّر ‘الكوكايين’ المعّد للترويج بالإضافة إلى سيارتين مستغلتين في نقل المخدّرات وترويجها ومبلغا ماليا متأتيا من عائدات النشاط غير القانوني

وأوضحت الإدارة أنّه تم إيلاء الموضوع الأهمية اللازمة وإجراء جملة من التحرّيات الميدانيّة من قبل الفرقة المذكورة إثر توفرها على معلومات مفادها نشاط ذوي شبهة في ترويج المواد المخدّرة.

وأكّدت أنّه تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم بإذن من النيابة العمومية لتدعو في الآن نفسه جميع المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية من خلال الإبلاغ عن أي معلومات أو تحركات مشبوهة، والاتصال بالرقم 71860135 للمساهمة في الحفاظ على الأمن العام.