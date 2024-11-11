حادث مأساوي/ كلاب سائبة تهاجم امرأة وتنهش وجهها بعد ان داهمت حضيرة العائلة



تعرضت امراة تبلغ من العمر 51 سنة، نهاية الأسبوع المنقضي، لجروح بليغة في وجهها، بعد ان نهشها عدد من الكلاب السائبة التي داهمت حضيرة العائلة وحاولت مهاجمة المواشي.

وقد حاولت الضحية التي تقطن بمنطقة فج بوحسين الدغرة قرب بوابة جبل الشعانبي في معتمدية القصرين الجنوبية، إنقاذ قطيعها لكنها تعرضت لإصابات خطيرة.

ومن جهته اكد زوج الضخية علي اليحياوي، في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم الاثنين، انه تم نقل زوجته من المستشفى الجهوي بالقصرين إلى مستشفى سهلول بسوسة من أجل الخضوع لعملية دقيقة على مستوى الأنف، بعد تشوّه وجهها، داعيا السلطات المعنية الى التدخل لمساعدة زوجته للقيام بجراحة تجميلية،الى جانب التصدي للكلاب السائبة بالمنطقة.