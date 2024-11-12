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مدير عام الديوانة يؤدي زيارة تفقد الى مستودع الحجز الحجز الديواني بكل من رادس وتونس الميناء..

2024/11/12 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أكّد المدير العام للديوانة زهير الماجري خلال زيارة تفقد امس الاثنين إلى كلّ من مستودع الحجز التابع لمكتب الديوانة بتونس الميناء ومستودع الحجز للمكتب الحدودي للديوانة للعمليات التجارية برادس الميناء على ضرورة التسريع في إتمام عمليات الرفع من قبل أصحاب المحجوزات أو القيام بعمليات البيع بالمزاد العلني قبل موفى هذه السنة.

كما أكد الماجري وفق بلاغ للديوانة التونسية, على ضرورة العمل على إيجاد حلول حسب الصيغ القانونية من أجل التصرف في المحجوز وخاصة بالنسبة لوسائل النقل التي تم جلبها من المستودعات البلدية.

وأوصى الماجري بالإسراع وبإحكام التصرف في المحجوزات من مختلف المواد الاستهلاكية المؤمنة بمستودعي الحجز بهدف ضمان تحصيل الموارد لفائدة خزينة الدولة.

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