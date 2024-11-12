عاجل/ وزير الصحة يفجرها ويكشف عن ملف فساد من العيار الثقيل في هذا المستشفى..

غارات جوية صهيونية تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت..#خبر_عاجل

بشرى سارة: الشروع في بيع زيت الزيتون بـ15 دينارا بهذه الجهة..

صادم/تبين انها مغشوشة: سيدة تقتني عطورات عبر موقع الكتورني بقيمة 2500 دينارا..!

عاجل/ العاصمة: مداهمة منزل وضبط كمية من “الماريخوانا” و”الهيروين” لدى 4 اشخاص

2024/11/12 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا

أذنت النيابة العمومية بتونس 02 بالإحتفاظ بـ 04 أشخاص، من بينهم شخصان محل مناشير تفتيش من أجل “مسك واستهلاك وترويج المواد المخدّرة”، وفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء.
وجاء ذلك بعد القبض عليهم بالتنسيق مع النيابة العمومية بمنزل أحدهم (معروف باندماجه في ترويج المخدّرات) من قبل الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بالسيجومي بصدد استهلاك المواد المخدرة رغم محاولتهم التحصن بالفرار ومحاولة إطلاق 08 كلاب شرسة.
وتم حجز 27 نبتة من مخدّر “الماريخوانا”، 03 لفافات من مخدّر “الهيروين”، آلة حادة، إضافة إلى مبلغ مالي قدره 120 دينار، وفق نص البلاغ.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2024 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn