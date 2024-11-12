عاجل/ العاصمة: مداهمة منزل وضبط كمية من “الماريخوانا” و”الهيروين” لدى 4 اشخاص

أذنت النيابة العمومية بتونس 02 بالإحتفاظ بـ 04 أشخاص، من بينهم شخصان محل مناشير تفتيش من أجل “مسك واستهلاك وترويج المواد المخدّرة”، وفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء.

وجاء ذلك بعد القبض عليهم بالتنسيق مع النيابة العمومية بمنزل أحدهم (معروف باندماجه في ترويج المخدّرات) من قبل الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بالسيجومي بصدد استهلاك المواد المخدرة رغم محاولتهم التحصن بالفرار ومحاولة إطلاق 08 كلاب شرسة.

وتم حجز 27 نبتة من مخدّر “الماريخوانا”، 03 لفافات من مخدّر “الهيروين”، آلة حادة، إضافة إلى مبلغ مالي قدره 120 دينار، وفق نص البلاغ.