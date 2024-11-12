بن عروس..8 جرحى في حادث اصطدام حافلة بسيارة..

فضيحة تهز شركة مشهورة: دمية للأطفال تأخذك لموقع إباحي..ما القصة..؟

العجز التجاري لتونس يتراجع الى 7ر15 مليار دينار مع موفي اكتوبر..

بشرى سارة للتونسيين..

عاجل/ الاحتفاظ بموظف بلدي معزول يستخدم أختاما أصلية للسلطة العمومية

2024/11/12 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا

Abstract Luxury gradient Blue background. Smooth Dark blue with Black vignette Studio Banner
افادت الادرة العامة للامن الوطني في بلاغ اليوم الثلاثاء، بان النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس 01، قد اذنت بالإحتفاظ بنفر من أجل “مسك واستعمال أختام وطوابع أصلية للسلطة العمومية فيما هو مضر بحقوق ومصالح الغير واستيلاء موظف عمومي على منقولات كانت بيده بمقتضى وظيفته”.
وتم ذلك بعد أن توفّرت معلومات لدى الوحدات الأمنية لفرقتي الشرطة العدلية والإرشاد بالمرسى بشأن توافد غرباء عن المنطقة إلى منزل المعني وهو موظف بلدي معزول.
بإيلاء الموضوع الأهمية اللازمة من قبل الوحدات الأمنية المذكورة والفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل ومركز الأمن بالمرسى الشرقية، تم بعد استشارة ممثل النيابة العمومية التحوّل إلى منزل المعني الذي تبين وأنه حديث الخروج من السجن من أجل “قضية تدليس عقود بيع”، أين عُثر على عقود بيع سيارات، عقود كراء محلات، مضامين ولادة، نسخ من بطاقات تعريف وطنية، أختام تواريخ، أختام مطابقة للأصل باللغتين الفرنسية والعربية، دفتر وصول كراءات وأختام أخرى.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2024 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn