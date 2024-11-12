يخترق الحسابات لجمع الاموال عبر حوالات: الاطاحة بمتحيّل عبر الفيسبوك

تمكنت فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بالقصرين، نهاية الأسبوع المنقضي، من إلقاء القبض على شخص من أجل جرائم تحيّل باستخدام فيسبوك، وخيانة مؤتمن.

وحجزت الفرقة المذكورة 3 حوالات مالية بريدية لدى المشتبه به، بمبالغ مالية تفوق الـ1000 دينار للعملية الواحدة، حصل عليها من قبل عدد من ضحاياه، وفق ما افادت به موزاييك، اليوم الثلاثاء.

وحسب ذات المصدر، فقد قام المشتبه به مع شريكه المتحصن بالفرار، باختراق حسابات فيسبوك لعدد من الضحايا، وإلى التحيّل على أصدقاء ضحية عملية الاختراق على موقع التواصل الاجتماعي المذكور، من أجل الحصول على أموال، عبر حوالات، باستخدام الحيلة.

ومن جهتها أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين بالاحتفاظ بالمشتبه به، كما تم إدراج شريكه بالتفتيش.