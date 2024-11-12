وفاة غامضة لامراة وابنها عُثر على جثتيهما داخل منزلهما

تم بعد ظهر اليوم الثلاثاء، العثور على جثتي امراة وابنها، توفيا في ظروف غامضة داخل منزلهما الكائن بمنطقة المنصورة1 من معتمدية الجديدة التابعة لولاية منوبة،

وقام المواطنون بإعلام مركز الحرس الوطني ومنطقة الحرس الوطني بطبربة، واعوان الحماية المدنية، بالحادثة، وفق تأكيد مصدر أمنى ل “وات”.

وتم بحلول أعوان الحماية، ومعاينة حالتي الوفاة، اعلام وكيل الجمهورية الذي حل على عين المكان، وتم القيام بإجراءات المعاينة الفنية ثم الاذن برفع الجثتين الى مصالح الطب الشرعي للتشريح بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة لتحديد أسباب الوفاة.

كما اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، بفتح بحث تحقيقي حول ظروف وملابسات وفاة الضحيتين، وهما امراة تبلغ 65 سنة من العمر وابنها البالغ من العمر 47 سنة، عهدت به فرقة الأبحاث العدلية بطبربة في انتظار ما سيسفر عنه البحث.