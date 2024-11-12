عاجل/ وزيرة المالية: تمكنّا من الصمود وتسديد الديون الداخلية والخارجية

اكدت وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية خلال أشغال الجلسة العامة المشتركة مع غرفتي البرلمان اليوم الثلاثاء، أن الدولة تمكنت من الصمود والتقليص من التداعيات الاقتصادية و الاجتماعية للأزمات المتتالية.

واضافت الوزيرة انه تم تسجيل بوادر تعافي في المؤشرات الاقتصادية و المالية خلال سنتي 2023 و 2024.

وبيّنت أن الدولة تمكنت كذلك من التحكم التدريجي في نسبة عجز الميزانية و الإيفاء بكل تعهداتها و خاصة تسديد ديونها الداخلية و الخارجية و تأمين نفقاتها وذلك في اطار تكريس سياسة التعويل على الذات من خلال حوكمة تعبئة موارد الميزانية ومواصلة ترشيد النفقات العمومية وتأمين السيولة الضرورية لتأدية النفقات بفضل وضع الآليات التي تمكن من متابعة السيولة وحسن التصرف فيها.

ولفتت الى ان الضغوطات و الاكراهات مازالت متواصلة مما يتطلب مواجهة التحديات لضمان التوازنات المالية و المحافظة على استدامة المالية العمومية.