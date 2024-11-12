عاجل/ نتنياهو: لا نريد حربـا مع ايران

شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهوK اليوم الثلاثاء، على أن تل أبيب لا تريد حرباً مع ايران.

وتابع نتنياهو مناشدا، في كلمة قال انها موجهة للايرانيين، بعدم فقدان الأمل، وفق زعمه.

أتى هذا بعدما زعم نتنياهو قبل أيام، بأنه يتعرض لحملة عنيفة من إيران ومن أسماهم “أعداء إسرائيل”.

يذكر أن إسرائيل كانت نفذت الشهر الماضي أولى الضربات التي اعترفت بها رسمياً في إيران، مستهدفة مصانع صواريخ ومواقع أخرى بالقرب من طهران وفي غرب البلاد، رداً على هجوم شنته إيران في الأول من أكتوبر على إسرائيل.

فيما كررت إيران أكثر من مرة خلال الفترة الماضية على لسان عدد من مسؤوليها، التنبيه من توسع الصراع بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، وحماس في قطاع غزة إلى حرب أشمل وأوسع في المنطقة، لاسيما بعد الضربات المتبادلة بين طهران وتل أبيب.