وزير الدفاع: هذه أوكد أولوياتنـا..

قال وزير الدّفاع الوطني خالد السّهيلي في ردّه اليوم الثلاثاء على المسائل والتساؤلات التي أثارها نواب الغرفتين التشريعيّتين، ” إنّ حماية الحدود والتّصدّي لتدفّق المهاجرين غير الشرعيين من أوكد أولويات الوزارة “.

وأبرز أن الوزارة عملت على تخطيط الجو التونسي ، باقتناء منظومة رادارية متطورة متكاملة الوظائف تتكوّن من أربعة رادارات بمناطق مختلفة من الجمهورية ، وسيتم تركيز رادرات أخرى في شهر ديسمبر 2024 على مستوى الحدود البرية

كما أضاف أنه سيتم تركيز منظومة مراقبة برية الكترونية على الشريط الحدودي بالجنوب الشرقي تتكون من منظومة مراقبة الكترونية محمولة ومتنقلة تركزت سنة 2019 ومنظومة الكترونية قارّة تم إنجازها على ثلاث مراحل

كما يتم حاليا ، العمل على استكمال الجزء الثالث الذّي يمتد على طول 177 كلم بين منطقتي بئر زار وبرج الخضراء، فضلا عن تركيز 15 محطة مراقبة بحرية على طول الشريط الساحلي بقيمة 47 مليون دولار