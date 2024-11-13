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تفاديا للتحيّل: هكذا تتعرّف على عون التعداد السكني وتتأكّد من هويته..

2024/11/13 أهم الأخبار, تونس, مجتمع


أكد المدير الفني للتعداد العام للسكان والسكنى، عبد القادر الطلحاوي، اليوم الأربعاء، أنّ “8081 عونًا من حاملي الشهائد العليا تمّ انتدابهم بطريقة تعاقدية للإشراف على عملية التعداد”، مشيرًا إلى أنّ “تقدم العمل كان ممتازًا وتجاوز كل التوقعات، مثمّنًا مجهودات الأعوان”.
وأوضح الطلحاوي، في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم، اليومالاربعاء، أنّ “أعوان التعداد يرتدون زيًّا مميّزًا فيه شعار التعداد ومعهد الإحصاء وقبّعة تحمل نفس الشعار، بالإضافة إلى شارة (badge) مؤشّر عليها من قبل المسؤول الأول عن التعداد بكلّ ولاية وتتضمّن اسم ولقب وصورة العون والولاية التي يعمل فيها”، مؤكّدًا أنه “من حقّ كل مواطن التثبّت من هذه البيانات والتأكد منها قبل الإدلاء بمعطياته الشخصية وذلك لتفادي أي شكل من أشكال التحيّل”.
من جهته، قال المساعد الفني للتعداد بولاية سوسة، عبد الحكيم البدراوي، لدى استضافته بالبرنامج، إنّ “بيانات عون التعداد مسجّلة في المعتمدية ويمكن لأي مواطن التثبّت من العون الذي شكّك فيه وذلك من خلال الإتصال بالمعتمد للتأكّد من الشخص”. وأوضح البدراوي أن “توقيت عمل أعوان التعداد ليس إداريًّا ويمكن أن يكون على إمتداد ساعات اليوم ويمكنه القدوم في توقيت يُحدّده صاحب المنزل”.

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