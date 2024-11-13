خلال زيارة للوالي: أسماك غير قابلة للاستهلاك بمخازن التبريد بميناء قابس!!

أدى والي قابس رضوان نصيبي اليوم الاربعاء 13 نوفمبر 2024، زيارة ميدانية لميناء الصيد البحري بقابس، مرفوقا بمعتمد قابس المدينة بالنيابة عبد العزيز الرويسي وعدد من القيادات الأمنية.

وتابع الوالي في هذه الزيارة سير النشاط بسوق الجملة لبيع الأسماك واطلع على الاشكاليات المطروحة في هذا المجال ومن بينها وجود عمليات بيع تتم خارج هذه السوق.

كما تفقد الوالي عددا من بيوت تبريد الأسماك وسجل وجود اخلالات كبيرة وخطيرة تتعلق بممارسة نشاط بطريقة غير قانونية وفي الغياب الكلي للنظافة وشروط حفظ الصحة اضافة الى اشتمال تلك المخازن على كميات من الأسماك الغير قابلة للاستهلاك .

وقد تقرر،حسب بلاغ صادر عن ولاية قابس، حجز كميات الأسماك الموجودة بتلك المخازن من قبل المصالح الرقابية واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشأن هذا الملف وتحميل المسؤوليات فيه.

وقد شدد الوالي على احكام مراقبة البوابة الخارجية لميناء الصيد البحري بقابس وعلى وضع حد لعمليات بيع الأسماك التي تتم خارج السوق واقتصارها على التجار المرخص لهم في ذلك مؤكدا على ضرورة ايلاء جانب النظافة بميناء الصيد البحري بقابس العناية اللازمة.