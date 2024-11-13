ر م ع شركة “RFR” يكشف موعد انطلاق استغلال الخط D

عبر الرئيس المدير العام لشركة تونس للشبكة الحديدية السريعة ‘RFR’ لطفي شوبة، عن آماله بأن يكون الخط ‘D’ جاهزا للاستغلال قبل موفى شهر ديسمبر 2024.

وأكد شوبة، في تصريح للاذاعة الوطنية، اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024، أنه لا يمكن الانطلاق في الاستغلال الفعلي للخط ’D’ إلا بعد استيفاء كافة التجارب الفنية وذلك من أجل السلامة والاستعمال الآمن للخط.

وأشار شوبة إلى أن التجارب الفنية للخط انطلقت منذ أسبوع، مبينا أنها معقدة وتستوجب بعض الوقت، مضيفا أنها تنطلق بتجربة السكة والبنية التحتية، ثم تجربة الخطوط الكهربائية، ثم تجربة منظومة الاتصال لتنتهي التجارب بمنظومة ‘التشوير’.

وأفاد المسؤول بأن الهدف من هذه التجارب التأكد من معايير السلامة المستوجبة في قطاع النقل الحديدي وبمعايير دولية.

وقال الرئيس المدير العام لشركة تونس للشبكة الحديدية السريعة ‘RFR’ إنه وبعد إتنتهاء التجرب تتحصل الشركة على شهائد المصادقة على السلامة، مبينا أنها شهائد دولية تمنح بعد التثبت من مكونات المشروع.