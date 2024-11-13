رئيس الدولة يتسلّم أوراق اعتماد سفراء جدد بتونس

تسلّم رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال موكب انتظم اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 بقصر قرطاج، أوراق اعتماد سفراء جدد معتمدين بتونس وهم :
Roderick Ian Drummond ، سفير المملكة المتحدة بتونس
Reinaldo José BOLIVAR ، سفير جمهورية فينيزويلا البوليفارية بتونس
LEE Taewon ، سفير جمهورية كوريا الجنوبية بتونس
Stephan VARVRIK ، سفير جمهورية النمسا بتونس
Richard KADLCAK، سفير الجمهورية التشيكية بتونس
Giuseppe PERRONE ، سفير الإتحاد الأوروبي بتونس
باسم يحي حسن قاسم، سفير جمهورية مصر العربية بتونس
وجرى الموكب بحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي.