رئيس الدولة يتسلّم أوراق اعتماد سفراء جدد بتونس

تسلّم رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال موكب انتظم اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 بقصر قرطاج، أوراق اعتماد سفراء جدد معتمدين بتونس وهم :

Roderick Ian Drummond ، سفير المملكة المتحدة بتونس

Reinaldo José BOLIVAR ، سفير جمهورية فينيزويلا البوليفارية بتونس

LEE Taewon ، سفير جمهورية كوريا الجنوبية بتونس

Stephan VARVRIK ، سفير جمهورية النمسا بتونس

Richard KADLCAK، سفير الجمهورية التشيكية بتونس

Giuseppe PERRONE ، سفير الإتحاد الأوروبي بتونس

باسم يحي حسن قاسم، سفير جمهورية مصر العربية بتونس

وجرى الموكب بحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي.