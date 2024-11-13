خلال زيارة للوالي: أسماك غير قابلة للاستهلاك بمخازن التبريد بميناء قابس!!

عاجل/ تعرّض 4 لاعبين بالترجي الجرجيسي لحادث مرور

تفاديا للتحيّل: هكذا تتعرّف على عون التعداد السكني وتتأكّد من هويته..

عاجل/ البرلمان بصدد اعداد مشروع قانون لتنظيم التجارة الالكترونية

رئيس الدولة يتسلّم أوراق اعتماد سفراء جدد بتونس

2024/11/13 أهم الأخبار, تونس, سياسة

تسلّم رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال موكب انتظم اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 بقصر قرطاج، أوراق اعتماد سفراء جدد معتمدين بتونس وهم :
Roderick Ian Drummond ، سفير المملكة المتحدة بتونس
Reinaldo José BOLIVAR ، سفير جمهورية فينيزويلا البوليفارية بتونس
LEE Taewon ، سفير جمهورية كوريا الجنوبية بتونس
Stephan VARVRIK ، سفير جمهورية النمسا بتونس
Richard KADLCAK، سفير الجمهورية التشيكية بتونس
Giuseppe PERRONE ، سفير الإتحاد الأوروبي بتونس
باسم يحي حسن قاسم، سفير جمهورية مصر العربية بتونس
وجرى الموكب بحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2024 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn