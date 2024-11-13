عاجل/ حزب الله يستهدف مقر وزارة الحرب الاسرائيلية

أعلن “حزب الله” اللبناني أنه استهدف اليوم الأربعاء، وللمرة الأولى، قاعدة “الكرياه” في مدينة تل أبيب وسط إسرائيل، بسرب من المسيّرات الانقضاضية النوعية، مؤكدا إصابة الأهداف بدقة.

وقال “حزب الله” في بيانه: “دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه، ‏وفي إطار ‏سلسلة “عمليات خيبر”، وبنداء “لبيك ‏يا نصر الله”، شنت المُقاومة الإسلامية، عند الساعة 03:30 من بعد ظهر اليوم الأربعاء، وللمرة الأولى، هجوما جويا بسرب من المسيّرات الانقضاضية النوعية، على قاعدة “الكرياه” (مقر وزارة الحرب وهيئة الأركان العامة الإسرائيلية، وغرفة إدارة الحرب، وهيئة الرقابة والسيطرة الحربيّة لسلاح الجو) في مدينة “تل أبيب”، وأصابت أهدافها بدقة”.

جدير بالذكر أم المتحدث الإعلامي باسم حزب الله كان قد أعلن يوم الثلاثاء 22 أكتوبر الماضي، مسؤولية الحزب الكاملة والتامة والحصرية عن عملية نفذها استهدفت مقر إقامة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في قيسارية.