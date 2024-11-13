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نحو مراجعة 100 كراس شروط من جملة 167 كراسا

2024/11/13 أهم الأخبار, إقتصاد و أعمال, تونس, سياسة

قال وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خلال أشغال الجلسة العامة البرلمانية المشتركة لمناقشة مهمة الاقتصاد والتخطيط اليوم الأربعاء، أنه سيتم مراجعة 100 كراس شروط خلال سنة 2025 وذلك بهدف حذفها أو تبسيط الشروط الفنية.
وقال الوزير ان العمل على مراجعة هذه الكراسات انطلق بمساندة فنية دولية و بالتنسيق مع الوزارات المعنية لافتا الى أن المراجعة تهدف الى الغاء نظام الحصص و التقليص من آجال الحصول على الموافقة .
يشار الى أن العدد الجملي لكراسات شروط تعاطي النشاط الاقتصادي يبلغ 167 و تشمل هذه الكراسات 18 مجالا على غرار النقل و الفلاحة والصناعة و الصحة .

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