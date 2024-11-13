عاجل/ وزير الرياضة يحيل ملفات إلى القضاء بشبهة فساد بعد زيارته هذه الولاية



أذن وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي بإحالة عدد من الملفات المتعلّقة بشبهة فساد والخاصّة ببعض المشاريع المعطّلة على أنظار القضاء، وذلك خلال زيارته الميدانية أمس الثلاثاء إلى ولاية سيدي بوزيد ومعاينته لوضعية عديد المنشآت الشبابية والرياضية بالجهة.

وأسدى الوزير خلال معاينته لبعض المنشآت الرياضية بالجهة، تعليماته بإحالة عدد من الملفات التي تتضمّن شبهات فساد أو أي إخلال قانوني نتج عنه مسؤولية تقصيرية متعلقة ببعض المشاريع بالجهة، على التحقيق، من بينها ملف المركز الجهوي للطب وعلوم الرياضة ومشروع تعشيب الملعب الفرعي المبرمج والمعطل منذ 2015 بالمركب الرياضي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد وكذلك قاعة الألعاب الفردية بجلمة لتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من ثبت تورطه في تعطيل سير إنجاز هذه المشاريع.

وأكد المورالي خلال زيارته مختلف الفضاءات الشبابية والرياضية على ضرورة تظافر جهود مختلف الأطراف المتدخّلة للمحافظة عليها وصيانتها باعتبارها مكسبا محليا وجهويا لأبناء الجهة ولدورها الهام في احتضان الشباب وتأطيرهم وتوفير الفضاءات الرياضية اللائقة لفائدتهم.

وقد شملت الزيارة عددا من المنشآت الرياضية والمؤسسات الشبابية، وهي الملعب البلدي بالسبالة وهو في طور إعادة بناء السياج الخارجي ومن المؤمل أن يتم تسلم المشروع بداية جانفي القادم، بعد أن كانت قد تمت أشغال تعشيب الملعب وتنويره.

وكذلك المركز الجهوي للطب وعلوم الرياضة الذي مثّل أحد أهم محطات الزيارة باعتبار استكمال المشروع منذ سنة ونصف، لكنه لم يدخل حيز الاستغلال نتيجة شبهات فساد، إضافة إلى جرائم النهب والسرقات التي طالت المركز لمرتين، حيث أذن وزير الشباب والرياضة بفتح بحث وإحالته على أنظار التحقيق وتم الاتفاق، على حلّ الإشكال المتعلق بربط المنشأة بشبكة الكهرباء والانطلاق في تركيزها في غضون يومين وتوفير الإطار الطبي وشبه الطبي وكل التجهيزات الضرورية وتأمين الحراسة للمؤسسة لتدخل حيز الاستغلال ويكون وظيفيا في أقرب الآجال.

كما شملت الزيارة المسبح البلدي بسيدي بوزيد وهو منشأة في طور الإستغلال من قبل الجمعيات الرياضية بالجهة، تم إحداثها في فيفري 2020 باعتمادات جملية قدرت بـ 5.6 م.د.

وعاين الوزير بالملعب البلدي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد الوضعية المتردية لأرضية الملعب الرئيسي، ومشروع تهيئة الملعب الفرعي بالمركب المبرمج منذ 2015 وهو مشروع معطل نظرا لعدم ملاءمة المياه المستعملة للعشب، كما عاين وضعية تقدم أشغال تعشيب ملعب كرة القدم المصغرة، المحاذي لقاعة الألعاب الجماعية ،الذي من المؤمل إنتهاء أشغاله نهاية السنة وكذلك مركز تكوين وإعداد رياضيي النخبة بسيدي بوزيد وهو مشروع يهدف إلى إعادة تهيئة مضمار ألعاب القوى وإعادة تعشيب الملعب.