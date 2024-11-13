عاجل/ اقرار اضراب عام جهوي في القيروان

انعقدت اليوم الأربعاء هيئة إدارية استثنائية بالسبيخة من ولاية القيروان وذلك على خلفية إيقاف الكاتب العام المحلي بالسبيخة، و4 عمال بمصنع في الجهة، والذين سيتم احالتهم غدا على المحكمة رفقة 22 عاملة.

وافاد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سامي الطاهري في تصريح للديوان اف ام، إنه تقرر تنظيم تجمع امام المحكمة غدا احتجاجا على تحويل نزاع شغلي إلى نزاع قضائي، مضيفا أنه تم إقرار إضرابات قطاعية ومحلية في مختلف معتمديات القيروان ستتجوج باضراب جهوي في كامل الولاية، وذلك دفاعا عن العاملات وعن الحق النقابي، وللمطالبة باطلاق سراح الموقوفين وغلق الملف القضائي، والتعامل مع القضية الشغلية في اطار المصالحة وتفقدية الشغل.

وأوضح الطاهري في السياق ذاته، ان الهياكل الجهوية هي التي ستُحدد موعد الاضراب لاحقا وذلك على ضوء تطور الاحداث وفق قوله.