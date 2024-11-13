تفاديا للتحيّل: هكذا تتعرّف على عون التعداد السكني وتتأكّد من هويته..

عاجل/ البرلمان بصدد اعداد مشروع قانون لتنظيم التجارة الالكترونية

صادم: منتحل صفة عون بريد يتحيّل على المسنّين ويسلبهم أموالهم..

في العاصمة.. القبض على سائق ” تاكسي” من أجل الاعتداء بالعنف على تلميذة قاصر..

عاجل/ إحباط محاولة تهريب 1700 غ من “الزطلة” و”الكوكايين” بمطار جربة جرجيس

2024/11/13 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا


افادت الديوانة التونسية في بلاغ اليوم الاربعاء، بان مصالح الديوانة بمطار جربة جرجيس وبالتنسيق مع مصالح شرطة الحدود، تمكنت من إحباط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة (قنب هندي وكوكايين) تزن إجمالا 1700 غراما، وذلك إثر تشكك فريق التفتيش المشترك (ديوانة وشرطة حدود) في حقائب مسافر قادم من بلد أجنبي.
حيث وبإحالته إلى مصالح الديوانة بفرقة تفتيش المسافرين وإخضاع حقائبه إلى التفتيش الدقيق، تم العثور على 4 صفائح يشتبه في كونها من مخدر القنب الهندي مخفية بإحكام داخل علبتي شكولاطة.
وبإخضاعه إلى التفتيش البدني من قبل مصالح الديوانة تم العثور على 13 صفيحة أخرى يشتبه في كونها من مخدر القنب الهندي و صفيحة من مادة بيضاء اللون يشتبه في كونها من مخدر الكوكايين.
تم تحرير محضر حجز في الغرض وأذنت النيابة العمومية اثر استشارتها بإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحريات .

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2024 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn