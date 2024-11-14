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الاحتفاظ بصاحب مخزن عشوائي بهذه الجهة وحجز 3.5 طن من البطاطا..

2024/11/14 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أذنت النيابة العمومية بالمنستير بالإحتفاظ بصاحب مخزن عشوائي من ” أجل المضاربة والإحتكار ” وذلك بعد أن توفّرت معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بالمكنين مفادها استغلال المعني لمخزن عشوائي في تخزين كمية هامة من البطاطا كان يعتزم احتكارها وترويجها خارج مسالك التوزيع القانونية.
ووفق بلاغ اصدرته الادارة العامة للامن الوطني فقد تم التحوّل إلى المخزن المذكور رفقة فريق مراقبة اقتصادية تابع للإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالمنستير والقبض عليه وحجز كامل الكمية ( 3.5 طن من البطاطا ) لإعادة ضخها بمسالك التوزيع القانونية.

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