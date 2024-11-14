عاجل/ هذا ما تقرّر في حق الصحفية خولة بوكريم والناشطين اسرار بن جويرة ووائل نوّار

تم اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024، سماع كل من الناشط سيف الدين العيادي أمام الفرقة المركزية الثانية لمكافحة الاجرام للحرس الوطني ببن عروس و اجراء المكافحات القانونية بين، الصحفية خولة بوكريم و الناشطة أسرار بن جويرة وماهر الكوكي ووائل نوار، وأعوان الأمن الذين قدموا ضدهم شكاوى.

وقد تقرر الإبقاء على الجميع بحالة سراح، حسبما اكده المحامي انس الكدوسي في تصريح لاذاعة الديوان.

يشار الى انه تم اجراء هذه السماعات و المكافحات من أجل تهم ‘ الاعتداء المدبر على حرية الجولان بالطرقات العمومية و عدم الامتثال لما أمرت به القوانين و القرارات الصادرة ممن له النظر وهضم جانب موظف عمومي بالقول و الاعتداء عليه بالعنف و العصيان الواقع من أكثر من 10 أشخاص ‘ .

وتعود هذه الوقائع الى تحرك يوم 18 جويلية 2022 بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة ضد الاستفتاء على مشروع دستور 25 جويلية 2022