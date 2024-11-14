عاجل/ شهداء في غارتين اسرائيليتين على دمشق

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2024/11/14 أخبار عربية, أهم الأخبار, سياسة

اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان، ان الطيران الحربي الإسرائيلي، شن اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024، غارة جوية استهدفت شقة ضمن بناء سكني مؤلف من 3 طوابق بالقرب من دوار السرايا في حي المزة فيلات بالعاصمة دمشق.
كما شن الطيران الإسرائيلي غارة أخرى طالت بناء سكني قرب مسجد الصحابة في قدسيا بريف دمشق.
وأضاف المرصد أنه سمع دوي انفجارات عنيفة تلاها تصاعد كثيف للدخان من الموقعين، فيما هرعت سيارات الإسعاف للمكان.
وتسببت الغارات في تستشهاد 4 اشخاص كحصيلة أولية، مجهولي الهوية في المزة، الى جانب دمار واسع في الأبنية السكنية واندلاع النيران.
من ناحيتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن “الهجوم الإسرائيلي على دمشق استهدف المقر الرئيسي لحركة الجهاد”.
يشار إلى أن حي المزة عبارة عن منطقة تضمّ مقرات أمنية ومكاتب الأمم المتحدة طالتها عدّة غارات في الآونة الأخيرة نُسبت إلى إسرائيل.

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