عاجل/ الاحتفاظ بشخصين من اجل الاحتكار وحجز 10 اطنان من البطاطا بهذه الولاية

افادت الادارة العامة للامن الوطني في بلاغ اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024، بانه تم الإحتفاظ بنفرين وحجز أكثر من 10 طن من البطاطا من أجل الإحتكار والمضاربة، وذلك في ولاية سوسة.

وقد تمت العملية، حسب نص البلاغ، إثر توفّر معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة البلدية بسوسة مفادها احتكار صاحب أحد مخازن التبريد بالجهة لكمية هامة من البطاطا.

وبتنقل الوحدات الأمنية، بعد التنسيق مع النيابة العمومية، تم حجز أكثر من 10 اطنان من البطاطا.

وباستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالإحتفاظ بصاحب المخزن والبضاعة المحجوزة من أجل “الإحتكار والمضاربة” وحجز البضاعة على ذمة الإدارة الجهوية للتجارة بسوسة ومواصلة الأبحاث.