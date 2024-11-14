قضية مصنع الأحذية بالسبيخة: هذا ما تقرّر في حق الكاتب المحلي لاتحاد الشغل و3 عمال

قررت المحكمة الإبتدائية بالقيروان، اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024، مواصلة الاحتفاظ بالكاتب العام للإتحاد المحلي بالسبيخة، جمال الشريف، و العمال الثلاثة من مصنع “ريتون” للاحذية وذلك بعد إيداعهم منذ يوم الجمعة الماضي على ذمة ما بات يعرف بقضية مصنع الاحذية بالسبيخة، وفق ما افاد به موقع “الشعب نيوز” التابع لاتحاد الشغل.

كما تقرر ايضا تأجيل النظر في القضية إلى يوم الخميس القادم 21 نوفمبر 2024، وذلك بطلب من محامي صاحب المصنع.

يذكر ان إيقاف الكاتب المحلي لاتحاد الشغال والعمال الثلاثة، الاربعة، جاء على خلفية شكوى كان تقدم بها صاحب المصنع في الصد عن العمل.

ومن جهته اكد السيد السبوعي الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بالقيروان، بأن قضية الصد المرفوعة فاقدة للمشروعية خصوصا مع تدخل الطرف النقابي بالتنسيق مع وزير الشؤون الاجتماعية ووالي الجهة لتهدئة العمال واعادة المصنع إلى سالف نشاطه، حسب ذات المصدر.

هذا وكان الإتحاد الجهوي للشغل بالقيروان، قد اعلن في بيان أصدره أمس الاربعاء 13 نوفمبر 2024، عن تنفيذ اضراب عام جهوي، مع تفويض المكتب التنفيذي الجهوي بتحديد تاريخه.