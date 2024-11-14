عاجل/ المنتخب الوطنـي يتأهّل لـ”كان” المغرب 2025

نجح المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، في التأهل إلى كأس إفريقيا المغرب 2025، بعد فوزه، مساء اليوم الخميس، على منتخب مدغشقر، بنتيجة 3 اهداف لهدفين، في مباراة احتضنها ملعب مدينة بريتوريا في جنوب إفريقيا، لحساب منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة للكان.

وسجل أهداف المنتخب التونسي كل من حمزة رفيعة في الدقيقة 6 وسيف الله اللطيف في الدقيقة 39′ وعلي العابدي في الدقيقة 93′.

وبهذا الفز يعزز المنتخب الوطني صدارته للمجموعة برصيد 10 نقاط، ليضمن بذلك الترشح الرسمي لكـان المغرب، دون الحاجة لانتظار نتائج بقية المباريات.