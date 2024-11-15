عاجل/ الاحتفاظ بـ6 اشخاص من اجل تنظيم عملية “حرقة”

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2024/11/15 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا

أذنت النيابة العمومية بالمنستير بالاحتفاظ بـ 06 أنفار من أجل “تكوين وفاق قصد مساعدة الغير على اجتياز الحدود البحرية خلسة” وذلك إثر توفر معلومات بشأن اعتزام مجموعة من الأنفار المشاركة في عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه الفضاء الأوروبي انطلاقا من شواطئ مدينة المنستير.
وبإيلاء الموضوع الأهمية اللازمة من قبل الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بالمنستير، أمكن بعد جملة من التحريات الميدانية التعريف بمكان تواجد المعنيين والقبض عليهم بصدد احتساء الخمر بمنزل بالجهة بعد التنسيق مع النيابة العمومية، أين تم حجز 03 سترات نجاة وجهاز تعقب.

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