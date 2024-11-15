التعداد السكني: استيفاء بيانات 20% من الأسر التونسية خلال 9 أيام

حققت عملية التعداد العام لسنة 2024، نتائجا فاقت التوقعات خلال الأيام التسعة الأولى منذ انطلاقه يوم 6 نوفمبر الجاري، حيث تم استيفاء بيانات 657 ألف أسرة، ما يمثل حوالي 20% من مجموع الأسر التونسية، حسبما اكده عبد القادر الطلحاوي، المدير الفني للتعداد العام للسكان والسكنى.

وأشار الطلحاوي، في تصريح لموزاييك اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024، إلى أن هذه النتائج تعكس وعي التونسيين بأهمية المشاركة في العملية الإحصائية، موضحًا أن معهد الإحصاء يعمل على زيارة كافة الأسر التونسية البالغ عددها 3.27 مليون أسرة وضمان استيفاء بياناتهم بدقة.