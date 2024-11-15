عاجل/ بلاغ هام من البريد التونسي لهؤولاء..

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2024/11/15 أهم الأخبار, تونس, مجتمع

دعا البريد التونسي، في بلاغ اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024، المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل أصحاب بطاقة الدفع الإلكتروني « Carte Sociale » التي إنتهت مدة صلوحيتها خلال الفترة الماضية، إلى التوجه إلى مكاتب البريد التي إعتادوا استخلاص حوالاتهم منها، قصد تسلّم بطاقاتهم الجديدة بصفة مجانية.
وأكد نص البلاغ أن البطاقة الإلكترونية هي بطاقة مسبقة الدفع، مؤمنة وسهلة الاستعمال وصالحة لمدة 05 سنوات، تمكن المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل من تسهيل معاملاتهم المالية والحصول على مبالغ الحوالات الصادرة لفائدتهم بصفة رقمية واستعمالها للسحب من الموزعات الآلية المالية لتفادي الإكتظاظ أمام النوافذ بمكاتب البريد.

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