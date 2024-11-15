قبلي: إعادة ضخ كمية من البطاطا المحجوزة

أشرفت مصالح الادارة الجهوية للتجارة بقبلي، صباح اليوم الجمعة، على عملية إعادة ضخ كميات من البطاطا المحجوزة أمس بسبب أسعار بيعها المرتفعة، ووضعتها على ذمة المواطنين بأحد الفضاءات التجارية الكبرى بمدينة قبلي بسعر 1650 مليم للكلغ الواحد، وفق المدير الجهوي للتجارة عزوز صالح.

وأكّد عزوز، في تصريح لوكالة “وات”، أنّ حملات المراقبة الاقتصادية متواصلة بمختلف ربوع الولاية تحت اشراف السلط الجهوية، وبالتعاون مع السلط المحلية والامنية وهيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

وأوضح أن هذه الحملات شملت خلال اليومين الماضيين أغلب القطاعات ومنها الخضر والغلال واللحوم ومنتجات الدواجن، علاوة على المواد الغذائية والاسماك، وتم خلالها تنفيذ قرابة 200 عملية تفقد اسفرت عن رفع 40 مخالفة اقتصادية، وحجز 1 طن من السداري، و1500 كلغ من البطاطا، فضلا عن 27600 بيضة في اطار الخزن العشوائي، مع حجز 76 كلغ من السكر.