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خلال حملة امنية: الاطاحة بـ113 شخصا مفتّش عنهم بهذه الولاية

2024/11/15 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا

قامت الوحدات الأمنية التابعة لإقليم الأمن الوطني بمدنين معية الوحدات التابعة للفوجين الجهويين لحفظ النظام بجربة ومدنين بحملة أمنية بالجهة على النقاط السوداء والساحات العامة والفضاءات التجارية للقبض على العناصر الإجرامية الخطيرة المفتش عنها والمورطة في قضايا حق عام.
وأفادت الادارة العامة للأمن الوطني، في بلاغ اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل النتائج التالية :
– القبض على على 113 نفر مفتش عنه.
– تحرير عدد 37 محضر عدلي.
– تحرير عدد 340 مخالفة مرورية.
– حجز عدد 102 دراجة نارية.
– تحرير عدد 23 محضر اقتصادي.
– حجز كمية هامة من المواد الغذائية من أجل “الإحتكار والمضاربة”.

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