زيادة بـ5% في ميزانية هذه الوزارة..

أفاد وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي خلال الجلسة العامة بالبرلمان الجمعة 15 نوفمبر 2024 المخصصة لمناقشة مهمة وزارته، أن ميزانية مهمة الوزارة لسنة 2025 تقدّر بـ 184 مليون دينار أي بزيادة تقدّر بنسبة 5 بالمائة مقارنة بسنة 2024.

وتتضمن مهمة الوزارة وفق الهميسي برنامج عمليّاتي وحيد وهو برنامج التنمية الرقمية الذي يستأثر باعتمادات في حدود 150.115 مليون دينار أي ما يمثل 82 بالمائة من مجموع اعتمادات المهمة في حين تبلغ قيمة اعتمادات برنامج القيادة المساندة 33.885 مليون دينار أي بنسبة 18 بالمائة من مجموع الاعتمادات.

وأشار إلى أن موارد ميزانية الوزارة تتنوع لتشمل الموارد العامة لميزانية الدولة بقيمة 39 مليون دينار أي بنسبة 21 بالمائة من مجموع الميزانية وموارد صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات المعلومات بقيمة 100 مليون دينار أي بنسبة 54 بالمائة من جملة الميزانية وموارد القروض الخارجية الموظفة بقيمة 45 مليون دينار أي بنسبة 25 بالمائة من جملة الميزانية, 25 مليون دينار منها تخص اتفاقية القرض المبرم مع البنك الإفريقي للتنمية و20 مليون دينار تتعلق باتفاقية القرض المبرم مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير.