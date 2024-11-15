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للمرة الثانية: منزل هذا اللاعب يتعرض للسرقة..!

2024/11/15 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

كشف البرازيلي جولينتون مهاجم نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الجمعة أن منزله تعرض للسطو للمرة الثانية هذا العام.

وحدثت عملية السطو يوم الخميس، بينما وقعت العملية السابقة في يناير الماضي أثناء إقامة مباراة نيوكاسل على أرضه ضد مانشستر سيتي.

وكتب جولينتون (28 عاماً) عبر حسابه على تطبيق إنستغرام: تعرض منزلنا للاقتحام مرة أخرى.

وأضاف: إلى أي شخص يفكر في القيام بذلك مرة أخرى: يرجى العلم أنه لم يتبق أي شيء ذي قيمة هنا! ما نهتم به أكثر من أي شيء آخر هو سلامة عائلتنا وأن يكبر أطفالنا دون خوف.

وتعرض منزل ألكسندر إيساك زميل جولينتون في نيوكاسل يونايتد للسطو في أبريل نيسان الماضي.

“العربية نت “

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