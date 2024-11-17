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باجة/ توجيه فريق غوص لانتشال جثة غريق بسد سيدي سالم..

2024/11/17 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أفاد مصدر مسؤول من الحماية المدنية بباجة اليوم الاحد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن مركب صيد غرق ليلة أمس السبت بسد سيدى سالم

بتستور من ولاية باجة وقد أسفرت حادثة الغرق عن وفاة شاب ونجاة آخر تمكن من الخروج من المياه والأوحال بصعوبة.

وأضاف أنه تمت عملية تمشيط بمياه السد والعثور على الهالك وتأكدت مصالح السد وفريق الغوض على مستوى تستور والسلوقية من وجود جثة الشاب الهالك بالسد لكن لم يتم حتى

الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم الأحد انتشالها اعتبارا لصعوبة الرؤية والتدخل وقد تم طلب تعزيزات بفريق آخر من الغواصين.

وأكدت مصادر من ادارة السد ومن الحماية المدنية بباجة أن غرق مركب الصيد كان أثناء قيام مصالح السد بعملية تفريغ جزئية للسد لتغذية وادى مجردة وتوجيه جزء من مياهه

للري.

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