عاجل/ حمزة البلومي يفجرها ويكشف: عمليات تبييض أموال في “التيكتوك”..وقريبا تحقيق حول مصادرها..

على خلفية الجدل المتعلق بالاحكام السجنية ضد صناع المحتوى والانتقادات التي وجهت لمنصة “التيكتوك” دعا البلومي، الى ضرورة سن إطار قانوني للأطفال و المراهقين الموجودين على التيكتوك لأنه يشكل خطرا عليهم وعلى صحتهم النفسية وفق تعبيره.

وقال البلومي في هذا السياق” لحسن الحظ ولينا نشوفوا مليح حكاية الأنستغرام و التيكتوك و لازم تحديد سن الرشد القانوني لمستهلكي المنصة على الأقل 15 عاما”..

وكشف البلومي في هذا الاطار، أن برنامج الحقائق الأربع بصدد إعداد تحقيق حول الأموال الصادرة من “التيكتوك”

واكد الاعلامي حمزة البلومي في تصريح لاذاعة الديوان اف ام وجود عمليات تبييض أموال في المنصة ” قائلا “تحب تقنعني إنو فما عبد عادي يبعث 30 أسد على تيكتوك خاطر شافك في لايف ؟ أنا راني مزال عندي مخ و نفهم و فما برشا حكايات واراء الموضوع”.