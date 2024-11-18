صحفيو إذاعة IFM يحملون الشارة الحمراء

شرع صحفيو وصحفيات راديو IFM اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2024 في حمل الشارة الحمراء للمطالبة باجورهم المتخلدة بذمة المؤسسة لمدة اشهر متتالية واحتجاجا على تردي اوضاعهم المهنية.

وافادت نقابة الصحفيين في بيان، ان صحفيي الاذاعة، اكدوا، خلال اجتماع انعقد بمقر الإذاعة تحت إشراف نقيب الصحفيين زياد الدبار وأعضاء من المكتب التنفيذي للنقابة، على تمسكهم بالحفاظ على مواطن شغلهم وديمومة مؤسستهم.

كما طالبوا بتمتعيهم بكل حقوقهم بما في ذلك حصولهم على اجورهم كاملة وفي وقتها.

وعبر وفد المكتب التنفيذي للنقابة عن مساندته التامة للزميلات والزملاء مثمنا روح التضامن بينهم ومؤكدا على دعمه المبدئي والتام لتحركهم المشروع والقانوني.

كما دعا وفد المكتب القائمين على المؤسسة الى التفاعل مع المطالب المذكورة ومساعي النقابة لفض الإشكال بالسرعة والنجاعة المطلوبتين.

هذا وذكّرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بحقها في إقرار الخطوات التصعيدية الضرورية في صورة عدم التفاعل الإيجابي مع هذه المطالب.