ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على لبنان إلى 3516 شهيدا و14929 مصابا..#خبر_عاجل

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية, اليوم الاثنين ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على لبنان منذ أكتوبر من العام الماضي إلى 3516 شهيدا و 14929 مصابا.

وذكرت الوزارة في بيان أن غارات الكيان الصهيوني, أمس الأحد, أسفرت عن 35 شهيدا و143 مصابا.

وكانت آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة اللبنانية أفادت باستشهاد 3481 شخصا وإصابة 14786 آخرين جراء العدوان الصهيوني المتواصل منذ أكتوبر 2023.

تجدر الإشارة إلى أن العدوان الصهيوني على لبنان زادت وتيرته منذ نهاية سبتمبر الماضي, ما أدى إلى استشهاد وإصابة آلاف المدنيين ونزوح أكثر من مليون شخص.