عاجل/ السجن لموظّفين بديوان الأراضي الدولية بالنفيضة..

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024 بطاقات إيداع بالسجن ضدّ ثلاثة موظّفين بديوان الأراضي الدولية بالنفيضة في علاقة بواقعة نفوق 85 رأس غنم تعود أطوارها إلى يوم 28 جانفي 2024 وفق مااوردته اذاعة موزاييك.

وسبق أن فتحت النيابة العموميّة بالمحكمة الابتدائية سوسة 2، بحثا تحقيقيا للوقوف على الإخلالات ومدى وجود تقصير في تقديم جرعات اللقاح للأغنام في موعدها وبالكميات المحدّدة.

كما كشفت الأبحاث التي أجرتها فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالنفيضة عن وجود تقصير وتهاون في مسائل متعلّقة باللقاح الذي تبيّن أنّه لم يقدّم في موعده وبالعلف والمرعى، وكانت هذه النقاط الثلاث محلّ تعمّق وبحث من طرف قاضي التحقيق المتعهّد بالملفّ.

ويذكر أن مصدر قضائي كان قد كشف في تصريح لاذاعة موزاييك أنّ الاختبارات والتحاليل التي أُجْريت على عيّنة من الخرفان النافقة بديوان الأراضي الدوليّة بالنفيضة أثبتت إصابتها بتسمّم معوي ما يعرف بمرض “بومريرة”.