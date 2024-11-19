التوقعات الجوية لهذا اليوم..



يتميز طقس اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، بضباب محلي في الصباح بالشمال والوسط الشرقي ثم سحب عابرة على كامل البلاد تتكاثف تدريجيا أثناء الليل بالمناطق الساحلية الشمالية مع بعض الأمطار الضعيفة والمحلية .

وتهب الريح من القطاع الغربي قوية نسبيا بالجنوب الشرقي و ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات ثم تتقوى آخر الليل قرب السواحل الشمالية.

ويكون البحر متموجا فمضطرب بالشمال وقليل الاضطراب بالسواحل الشرقية.

وتتراوح الحرارة القصوى بين 20 و 25 درجة بالشمال وجهة الساحل وبالمرتفعات الغربية وبين 25 و 29 درجة ببقية الجهات.