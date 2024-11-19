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عاجل/ العاصمة: تفكيك شبكة لترويج المخدرات وحجز كميات من “الزطلة” و”الماريخوانا”

2024/11/19 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا

أفادت الادارة العامة للامن الوطني في بلاغ اليوم الثلاثاء انه تم تفكيك شبكة تنشط في مجال ترويج المخدّرات وحجز 16 صفيحة من مخدّر القنب الهندي و 01 كغ من مخدّر الماريخوانا، في منطقة قصر السعيد بالعاصمة.
وقد تم ذلك إثر توفّر معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدّرات مفادها تزعم أحد الأنفار لشبكة تنشط في مجال الإتجار بالمواد المخدّرة معية نفرين يتكفّلان بعملية التخزين.
وبايلاء الموضوع الأهمّية اللاّزمة من قبل الوحدات الأمنية المذكورة، وقع إثر جملة من التحريات، مداهمة محلات سكنى المظنون فيهم تواليا أين تم القبض عليهم وحجز :
16 صفيحة من مخدّر القنب الهندي.
10 أقراص مخدّرة نوع #إكستازي.
01 كغ من مخدّر الماريخوانا.
مبلغ مالي قدره 11710 دينار.
02 ميزان إلكتروني.
وباستشارة ممثل النيابة العمومية أذنت بالإحتفاظ بجميع الأطراف وإدراج بقية عناصر الشبكة بالتفتيش والأبحاث متواصلة.

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