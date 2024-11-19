تركيا تمنع رئيس اسرائيل من حضور قمّة المناخ في أذربيجان

ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، اليوم الثلاثاء، أن تركيا رفضت مرور طائرة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ من مجالها الجوي إلى أذربيجان، لحضور مؤتمر المناخ.

وافتتح مؤتمر المناخ يوم 11 نوفمبر الجاري في باكو، في دورته رقم 29 (COP29)، بمشاركة وفود من جميع أنحاء العالم.

وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل اعترفت برفض تركيا مرور طائرة هرتسوغ عبر مجالها الجوي في طريقها إلى أذربيجان، معتبرة أن هذا “أحد أسباب إلغاء الرحلة وليس السبب الوحيد”.

وكان من المقرر أن يقوم هرتسوغ بزيارة قصيرة إلى باكو، الثلاثاء، مع خطط لاستخدام طائرة “جناح صهيون”، المخصصة للزيارات الرسمية الخارجية لرئيس الوزراء والرئيس الإسرائيليين.

وذكرت قناة 12 الإسرائيلية، السبت، أن الرئيس الإسرائيلي ألغى الزيارة المقررة إلى باكو “لأسباب أمنية”.

ووصفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” رد فعل أذربيجان على إعلان إسرائيل إلغاء الزيارة لأسباب أمنية بأنه “أقل من إيجابي”.

وقال مصدر رفيع المستوى في الخارجية الأذربيجانية لموقع “كاليبر” الإسرائيلي عن سبب إلغاء الزيارة، أنه “لا يتعلق بالأمن وإنما بحظر تركيا استخدام طائرات هرتسوغ لمجالها الجوي”.