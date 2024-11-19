الرحلات متوقفة منذ 14 سنة: والي القصرين يتّخذ هذا الاجراء بخصوص فرع السكك الحديدية



قرر والي القصرين، زياد الطرابلسي، الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، إحالة ملف فرع الشركة الوطنية للسكك الحديدية بالقصرين، إلى مصالح رئاسة الجمهورية بعد تسجيل عديد النقائص والإخلالات ومظاهر التقصير والإهدار للمال العام، خلال زيارة غير معلنة أداها للشركة.

وحسب بلاغ ولاية القصرين، عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، لم يسجل الوالي ما يُثبت وجود عمل فعلي بفرع الشركة، رغم وجود 19 عونا، يتقاضون أجورهم دون أي عمل منجز، مع حالة إهمال تام للمقرات التابعة للشركة ولخطوط السكك الحديدية، بالإضافة إلى توقف رحلات القطارات على كافة خطوط النقل الحديدي بالجهة، منذ أكثر من 14 عاما (الخط رقم 6 : القصرين تونس عبر القلعة الخصبة ، الخط رقم :11 القصرين سوسة عبر سبيطلة ، الخط رقم 15 القصرين قابس عبر فريانة ماجل بلعباس) علما وأنّ نشاطها كان يقتصر على نقل البضائع.

كما سجل تعرض الملك العمومي للسكك الحديدية لإعتداءات كبيرة، في ظل نقص المراقبة والتدخل العاجل لرفع قضايا ضدّ المعتدين قبل استفحال مظاهر الإعتداء، وكذلك تعطّل تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد المعتدين، مشيرا إلى أنه جاري التنسيق مع مصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية قصد تدعيم المراقبة الدائمة وإيجاد الحلول اللازمة لحماية الملك العمومي.