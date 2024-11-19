القصرين: الوالي يقرّر إحالة ملف فرع شركة السكك الحديدية إلى مصالح رئاسة الجمهورية

قرّر والي القصرين زياد الطرابلسي إحالة ملف فرع الشركة الوطنية للسكك الحديدية بالقصرين إلى مصالح رئاسة الجمهورية، وذلك إثر رصده جملة من النقائص والإخلالات، ومظاهر تقصير وإهدار للمال العام خلال زيارة غير معلنة أدّاها اليوم الثلاثاء للفرع هذا الصباح رفقة كاتب عام الولاية سفيان الضويوي في إطار متابعة سير نشاط المؤسسات العمومية بالجهة، وفق ما بلاغ صادر عن مصالح الولاية.

وتتمثل أبرز هذه الاخلالات والنقائص، حسب ذات المصدر، في عدم تسجيل أي مؤشرات تدلّ على مزاولة أيّ عمل فعلي بفرع الشركة بالجهة رغم وجود 19 عونا يتقاضون أجورهم دون أي عمل منجز، مع إهمال تام للمقرات التابعة للشركة ولخطوط السكك الحديدية، وتوقف رحلات القطارات منذ أكثر من 14 عاما على كافة خطوط النقل الحديدي بالجهة وهي الخط عدد 6 الرابط بين القصرين وتونس العاصمة عبر منطقة القلعة الخصبة بالكاف، والخط عدد 11 الرابط بين مدينتي القصرين وسوسة عبر معتمدية سبيطلة، والخط عدد 15 الرابط بين مدينتي القصرين وقابس عبر معتمديتي فريانة وماجل بلعباس، علما أنّ نشاط هذه الخطوط كان يقتصر على نقل البضائع.

ورصد الوالي، خلال هذه الزيارة الفجئية، تعرض الملك العمومي للسكك الحديدية لإعتداءات كبيرة في ظل نقص المراقبة والتدخل العاجل لرفع قضايا ضدّ المعتدين قبل إستفحال مظاهر الإعتداء، الى جانب تعطّل تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد المعتدين.

وأكد البلاغ ذاته أنّ التنسيق جار مع مصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية من اجل تدعيم المراقبة الدائمة وإيجاد الحلول اللازمة لحماية الملك العمومي بالجهة.