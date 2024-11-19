عاجل/ وزير الشؤون الاجتماعية: ستتم مراجعة نظام التأمين على المرض والمنحة العائلية



انعقدت بالبرلمان، اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، الجلسة العامة المخصصة للنظر في مهمة وزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 2025.

واكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، ان الوزارة بصدد مراجعة نظام التامين على المرض بتعليمات من رئيس الجمهورية.

واوضح الوزير ان المراجعة ستشمل أصناف الادوية المتعهد بها ونسبة التعهد والأشخاص المنتفعين بالإضافة الى إعادة النظر في جميع النقاط المتعلقة بهذا الملف.

وقال الوزير ان نظام الصناديق الاجتماعية يعتبر نظاما قديما في تونس وهو مفخرة للبلاد الا انه حان الوقت لتحيين بنوده بما يتماشى مع الفترة الحالية للبلاد والافراد.

وفي اجابته على تساؤلات النواب بخصوص محدودية مبلغ المنحة العائلية المسند للعائلات التونسية كل ثلاثية، أوضح وزير الشؤون الاجتماعية ان هذه المنحة كانت مرتبطة بسياسة الدولة في وقت ما، الا انه يجب في الوقت الحالي مراجعتها وترشيدها بحيث يقع منحها لمستحقيها.