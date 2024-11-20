والي باجة يؤدي زيارة غير معلنة إلى مصنع السكر.. وهذا ما عاينه



ادى والي باجة أحمد بن خراط اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 زيارة ميدانية غير معلنة إلى الشركة التونسية للسكر بباجة و ذلك بحضور الكاتب العام للولاية ومعتمدة مركز الولاية و رئيس وحدة الإحاطة بالمستثمرين.

هذا و قد إطلع الوالي على الحالة التي آلت إليها هذه المنشأة بعد عقود من الإهمال والإغراق و التخريب.و عاين الوالي عمليات الصيانة الجزئية و تأهيل بعض المعدات بهدف ضمان نسق مستمر لعملية الانتاج.

كما دعا الوالي خلال استماعه إلى مشاغل العاملين بالشركة إلى ضرورة عدم إدخار أي جهد من أجل النهوض بهذه المنشأة كما دعاهم إلى استغلال فترة انقطاع الانتاج في العناية بنظافة المنشأة و بمحيطها و ذلك في إطار ما لاحظه من عدم عناية بنظافة مختلف الوحدات الصناعية.