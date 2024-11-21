عاجل/ المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكّرتيْ اعتقال بحق نتنياهو وغالانت..

أفادت المحكمة الجنائية الدولية في بيان، اليوم الخميس، بأنها “أصدرت مذكّرتيْ اعتقال بحق رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بخصوص ارتكاب جرائم حرب في غزة.

وقالت المحكمة إن “هناك أسبابا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم ضدّ الإنسانية وأشرفا على هجمات ضدّ مدنيين”. ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه السابق اتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة، حيث أسفرت الحرب الإسرائيلي المستمرة على القطاع منذ أكثر من عام عن قتل نحو 44 ألف فلسطيني أغلبهم نساء وأطفال.