الرابطة المحترفة الأولى: من هم حكام مباريات الجولة التاسعة؟..

في ما يلي تعيين حكام مباريات الجولة التاسعة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستدور ايام الجمعة 22 والسبت 23 والاحد 24 نوفمبر الجاري :
الجمعة 22 نوفمبر 2024
ملعب بن قردان الاصطناعي (س14):
اتحاد بن قردان – الترجي الرياضي الحكم / حسام بولعراس
السبت 23 نوفمبر 2024
ملعب زويتن (س14)
شبيبة العمران – نجم المتلوي الحكم / هيثم الطرابلسي
ملعب الطيب المهيري بصفاقس (س14)
النادي الصفاقسي – اتحاد تطاوين الحكم / عبد الحميد بدر الدين
ملعب قابس (س14)
مستقبل قابس – النادي البنزرتي الحكم / حمزة جعيد
ملعب حمادي العقربي برادس (س16 و30دق دون حضور جمهور)
النادي الافريقي – مستقبل سليمان الحكم / اسامة بن اسحاق
الاحد 24 نوفمبر 2024
في ملعب يحدد لاحقا (س14)
الاولمبي الباجي – الاتحاد المنستيري الحكم / باسم بلعيد
ملعب قفصة (س14)
قوافل قفصة – الملعب التونسي الحكم / حسام النايلي
ملعب جرجيس (س14)
الترجي الجرجيسي – النجم الساحلي الحكم / وليد المنصري