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الرابطة المحترفة الأولى: من هم حكام مباريات الجولة التاسعة؟..

2024/11/21 أهم الأخبار, المصدر مع وات, رياضة

في ما يلي تعيين حكام مباريات الجولة التاسعة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستدور ايام الجمعة 22 والسبت 23 والاحد 24 نوفمبر الجاري :

الجمعة 22 نوفمبر 2024

ملعب بن قردان الاصطناعي (س14):

اتحاد بن قردان – الترجي الرياضي الحكم / حسام بولعراس

السبت 23 نوفمبر 2024

ملعب زويتن (س14)

شبيبة العمران – نجم المتلوي الحكم / هيثم الطرابلسي

ملعب الطيب المهيري بصفاقس (س14)

النادي الصفاقسي – اتحاد تطاوين الحكم / عبد الحميد بدر الدين

ملعب قابس (س14)

مستقبل قابس – النادي البنزرتي الحكم / حمزة جعيد

ملعب حمادي العقربي برادس (س16 و30دق دون حضور جمهور)

النادي الافريقي – مستقبل سليمان الحكم / اسامة بن اسحاق

الاحد 24 نوفمبر 2024

في ملعب يحدد لاحقا (س14)

الاولمبي الباجي – الاتحاد المنستيري الحكم / باسم بلعيد

ملعب قفصة (س14)

قوافل قفصة – الملعب التونسي الحكم / حسام النايلي

ملعب جرجيس (س14)

الترجي الجرجيسي – النجم الساحلي الحكم / وليد المنصري

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