الرابطة المحترفة الأولى: من هم حكام مباريات الجولة التاسعة؟..

في ما يلي تعيين حكام مباريات الجولة التاسعة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستدور ايام الجمعة 22 والسبت 23 والاحد 24 نوفمبر الجاري :

الجمعة 22 نوفمبر 2024

ملعب بن قردان الاصطناعي (س14):

اتحاد بن قردان – الترجي الرياضي الحكم / حسام بولعراس

السبت 23 نوفمبر 2024

ملعب زويتن (س14)

شبيبة العمران – نجم المتلوي الحكم / هيثم الطرابلسي

ملعب الطيب المهيري بصفاقس (س14)

النادي الصفاقسي – اتحاد تطاوين الحكم / عبد الحميد بدر الدين

ملعب قابس (س14)

مستقبل قابس – النادي البنزرتي الحكم / حمزة جعيد

ملعب حمادي العقربي برادس (س16 و30دق دون حضور جمهور)

النادي الافريقي – مستقبل سليمان الحكم / اسامة بن اسحاق

الاحد 24 نوفمبر 2024

في ملعب يحدد لاحقا (س14)

الاولمبي الباجي – الاتحاد المنستيري الحكم / باسم بلعيد

ملعب قفصة (س14)

قوافل قفصة – الملعب التونسي الحكم / حسام النايلي

ملعب جرجيس (س14)

الترجي الجرجيسي – النجم الساحلي الحكم / وليد المنصري