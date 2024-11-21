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الطبوبي يفجّرها: “هناك خلافات داخلية صُلب الاتحاد.. ولا ندّعي الكمال”

2024/11/21 أهم الأخبار, تونس, سياسة

أحيا الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، الذكرى 74 لأحداث النفيضة.
وكشف الأمين العام، نورالدين الطبوبي، في كلمته، عن وجود خلافات داخلية صلب المنظّمة الشغيلة.
واعتبر الطبوبي أنّه لا حرج في الإعتراف بذلك، باعتبارها دلالة على النضج والديناميكية والاختلاف في وجهات النظر فضلا عن كونها ظاهرة صحيّة، وفق تعبيره.
وبيّن الطبوبي أنّ هذه الخلافات الداخلية ليست شخصية أو ذاتية بل أساسها السعي نحو مزيد تطوير العمل النقابي وتجاوز الهنات والعقبات وبلوغ الأفضل.
واضاف الطبوبي في كلمته:” لا ندّعي الكمال أخطأنا في بعض الجوانب و أصبنا في البعض الآخر وللاتحاد خطوط حمراء لا يمكن أن يتجاوزها”.

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