محمد رمضان يُحيي حفلا مع مغن عالمي متهم بنشر الماسونية وعبادة الشيطان

في خطوة مثيرة للجدل، أعلن الفنان محمد رمضان عبر حسابه على موقع انستغرام، إحياء حفل في مهرجان كوتشيلا مع النجم العالمي ترافيس سكوت المتهم سابقا بنشر الماسونية وعبادة الشيطان.

يذكر ان الحديث عن ترافيس سكوت أثار أزمة في مصر بعد الإعلان عن إقامته حفلا أمام الأهرامات في 28 يوليو الماضي، إذ كان من المتوقع أن يستقطب الحفل جمهورا كبيرا، لكن تدخل نقابة المهن الموسيقية أدى إلى سحب الترخيص الخاص بالحفل.

وعلق مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية قائلا: لو الحفل كان أقيم في مصر، كانت ستحدث نفس المشاكل، وهو ما جعلنا نتخذ قرار الإلغاء.

وشهد الحفل موجة من الاعتراضات من قِبل الجمهور، الذي اعتبر أن إقامة الحفل تتعارض مع الآداب العامة المصرية.

روسيا اليوم