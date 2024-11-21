منع الدروس الخصوصية خارج المؤسسات التربوية: لطفي الرياحي يطالب بإقرار هذه الإجراءات..#خبر_عاجل

وفاة شخص في انزلاق سيارة بهذه الطريق..#خبر_عاجل

عاجل/ القبض على مؤثر مشهور و”تيكتوكوز” معروفة..وهذه التفاصيل..

هزة أرضية بقوة 4.8 درجات تضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل

محمد رمضان يُحيي حفلا مع مغن عالمي متهم بنشر الماسونية وعبادة الشيطان

2024/11/21 أهم الأخبار, متفرقات

في خطوة مثيرة للجدل، أعلن الفنان محمد رمضان عبر حسابه على موقع انستغرام، إحياء حفل في مهرجان كوتشيلا مع النجم العالمي ترافيس سكوت المتهم سابقا بنشر الماسونية وعبادة الشيطان.
يذكر ان الحديث عن ترافيس سكوت أثار أزمة في مصر بعد الإعلان عن إقامته حفلا أمام الأهرامات في 28 يوليو الماضي، إذ كان من المتوقع أن يستقطب الحفل جمهورا كبيرا، لكن تدخل نقابة المهن الموسيقية أدى إلى سحب الترخيص الخاص بالحفل.
وعلق مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية قائلا: لو الحفل كان أقيم في مصر، كانت ستحدث نفس المشاكل، وهو ما جعلنا نتخذ قرار الإلغاء.
وشهد الحفل موجة من الاعتراضات من قِبل الجمهور، الذي اعتبر أن إقامة الحفل تتعارض مع الآداب العامة المصرية.

روسيا اليوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2024 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn